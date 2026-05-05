Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir, Plan d’eau, Villiers-sur-Loir

Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir 30 et 31 mai Plan d’eau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Le triathlon des Coteaux du Vendômois vous proposera le meilleur du sport : la convivialité, la découverte et le plaisir… ainsi que le plus exigeant : l’effort et le dépassement de soi. Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir. Pour cette 29ᵉ édition, l’événement confirme son attractivité avec plusieurs milliers de participants attendus et un programme riche, accessible à tous les niveaux. Au programme : des formats variés du XS au L, en individuel ou en relais, ainsi que des courses jeunes et des épreuves spécifiques comme le Swim Bike. Les plus motivés pourront relever le défi du “Vendôman”, enchaînant plusieurs distances sur le week-end. Véritable rendez-vous sportif et convivial, le triathlon met en valeur les paysages du Vendômois et contribue à faire rayonner le territoire à travers un événement fédérateur et accessible.

Plan d’eau 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 71 44 15 »}]

Le triathlon des Coteaux du Vendômois vous proposera le meilleur du sport : la convivialité, la découverte et le plaisir… ainsi que le plus exigeant : l’effort et le dépassement de soi. Triathlon des Compétition sportive