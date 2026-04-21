Villiers-sur-Loir

Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le triathlon des Coteaux du Vendômois vous proposera le meilleur du sport la convivialité, la découverte et le plaisir… ainsi que le plus exigeant l’effort et le dépassement de soi.

Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir. Pour cette 29ᵉ édition, l’événement confirme son attractivité avec plusieurs milliers de participants attendus et un programme riche, accessible à tous les niveaux. Au programme des formats variés du XS au L, en individuel ou en relais, ainsi que des courses jeunes et des épreuves spécifiques comme le Swim Bike. Les plus motivés pourront relever le défi du “Vendôman”, enchaînant plusieurs distances sur le week-end.

Véritable rendez-vous sportif et convivial, le triathlon met en valeur les paysages du Vendômois et contribue à faire rayonner le territoire à travers un événement fédérateur et accessible. .

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 71 44 15 triathlondevendome@gmail.com

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English :

The 28th Coteaux du Vendômois triathlon will offer you the best of sport: conviviality, discovery and pleasure? as well as the most demanding: effort and self-transcendence.

L’événement Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT41