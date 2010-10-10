Palavas-les-Flots

TRI’ATHLON

Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un Tri’Athlon revisité qui combine performance sportive et protection du littoral.

Nous organisons la toute première édition du Tri’athlon de Palavas-les-Flots, le dimanche 7 juin

Mais attention, ici pas de chrono ni de pression !

On a imaginé un triathlon revisité, fun, accessible et éco-responsable

Le principe enchaîner kayak, marche et vélo dans une ambiance conviviale… avec une mission en plus devenir de véritables éco-aventuriers en ramassant les déchets sur la plage

Notre ambition faire du Tri’athlon un rendez-vous fun et engagé incontournable de l’été, et pourquoi pas le développer encore plus dans les années à venir.

C’est le début de l’aventure, et on serait ravies de l’écrire avec vous !

Notre événement est limité à 60 participants afin de garantir une expérience conviviale, fluide et de qualité pour l’ensemble des personnes présentes

La gestion de la billetterie sera assurée par le BDE de l’IDRAC.

L’entrée est fixée à partir de 10 €.

Un petit déjeuner sera proposé à l’accueil des participants et les équipes seront constituées et annoncées. Un échauffement groupé sera ensuite proposé dans une ambiance dynamique et conviviale, animé par l’équipe du Tri’Athlon afin de lancer l’événement dans les meilleures conditions.

Le départ sera ensuite donné pour une aventure sportive en plusieurs étapes

Kayak 30 à 45 minutes

Marche parcours de ramassage 6,7km

Vélo 19 km .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 84 92 57 60 jobmadyson30@gmail.com

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English :

A revisited Tri’Athlon that combines sporting performance and coastal protection.

L’événement TRI’ATHLON Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34