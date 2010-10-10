TRI’ATHLON Palavas-les-Flots
TRI’ATHLON Palavas-les-Flots dimanche 7 juin 2026.
Palavas-les-Flots
TRI’ATHLON
Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Un Tri’Athlon revisité qui combine performance sportive et protection du littoral.
Nous organisons la toute première édition du Tri’athlon de Palavas-les-Flots, le dimanche 7 juin
Mais attention, ici pas de chrono ni de pression !
On a imaginé un triathlon revisité, fun, accessible et éco-responsable
Le principe enchaîner kayak, marche et vélo dans une ambiance conviviale… avec une mission en plus devenir de véritables éco-aventuriers en ramassant les déchets sur la plage
Notre ambition faire du Tri’athlon un rendez-vous fun et engagé incontournable de l’été, et pourquoi pas le développer encore plus dans les années à venir.
C’est le début de l’aventure, et on serait ravies de l’écrire avec vous !
Notre événement est limité à 60 participants afin de garantir une expérience conviviale, fluide et de qualité pour l’ensemble des personnes présentes
La gestion de la billetterie sera assurée par le BDE de l’IDRAC.
L’entrée est fixée à partir de 10 €.
Un petit déjeuner sera proposé à l’accueil des participants et les équipes seront constituées et annoncées. Un échauffement groupé sera ensuite proposé dans une ambiance dynamique et conviviale, animé par l’équipe du Tri’Athlon afin de lancer l’événement dans les meilleures conditions.
Le départ sera ensuite donné pour une aventure sportive en plusieurs étapes
Kayak 30 à 45 minutes
Marche parcours de ramassage 6,7km
Vélo 19 km .
Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 84 92 57 60 jobmadyson30@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A revisited Tri’Athlon that combines sporting performance and coastal protection.
L’événement TRI’ATHLON Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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