TRIBE TALES CHAPITRE 3 FESTIVAL DE BREAKING Montpellier

Montpellier

TRIBE TALES CHAPITRE 3 FESTIVAL DE BREAKING

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

La 3ème édition de Tribe Tales ouvre un nouveau chapitre du festival imaginé par le BREAKERS Collective.

Pensé comme un espace de rencontre autour du breaking, l’événement rassemble danseurs, artistes et publics à travers des battles, des workshops, des discussions et des moments de partage.

La 3ème édition de Tribe Tales ouvre un nouveau chapitre du festival imaginé par le BREAKERS Collective.

Pensé comme un espace de rencontre autour du breaking, l’événement rassemble danseurs, artistes et publics à travers des battles, des workshops, des discussions et des moments de partage.

Cette édition s’inscrit particulièrement dans l’héritage des origines réunionnaises du crew à l’initiative du projet. À travers la musique, l’énergie et les rencontres, Tribe Tales rend hommage à la richesse culturelle de l’île de La Réunion, carrefour d’influences africaines, malgaches, indiennes et européennes.

Ainsi, cette édition invite chaque danseur danseuse, crew à venir représenter ses couleurs, ses origines, ses traditions.

Plus qu’un festival, Tribe Tales est un espace où les histoires se croisent, où les identités s’expriment et où la culture se vit, sur scène comme en dehors.

Le programme 2026 s’articulera autour de plusieurs volets

– Des battles internationaux de haut niveau, réunissant les meilleurs danseurs du monde.

– Des workshops et masterclasses ouverts aux jeunes danseurs, animés par des artistes français et réunionnais.

– Des conférences et panels innovants, dont un temps fort dédié à la santé mentale.

– Des expositions, performances artistiques et DJ sets, favorisant la convivialité et l’ouverture culturelle.

– Des actions locales renforcées, notamment auprès des jeunes placés en foyer, poursuivant le projet social déjà en place.

L’édition 2026 se déroulera entre la Maison Pour Tous Melina Mercouri et la Halle Tropisme.

Le programme est très majoritaitement gratuit pour le public. Seulement le main event du samedi est payant. 9€ pour les adtultes et 7€ pour les -12 ans. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3rd edition of Tribe Tales opens a new chapter in the festival imagined by the BREAKERS Collective.

Conceived as a meeting place around breaking, the event brings together dancers, artists and audiences through battles, workshops, discussions and moments of sharing.

L’événement TRIBE TALES CHAPITRE 3 FESTIVAL DE BREAKING Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER