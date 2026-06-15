Vierzon

Tribulations pour une cuillère

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Dans un monde où toutes les cuillères ont inopinément disparu sans la moindre explication rationnelle à cela, deux exploratrices sans peur ni limite, décident de partir à la conquête de l’Ultime cuillère.​

Nous suivons les péripéties de ces deux aventurières

aussi courageuses que maladroites lancées dans une épopée absurde et moderne. Elles traversent des univers, font des rencontres avec d’autres personnages plus délirants et inquiétants les uns que les autres. Mais vont -elles trouver la cuillère ? C’est sans compter sur la

fourberie de deux êtres étranges un peu nigauds les tribulations commencent. .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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L’événement Tribulations pour une cuillère Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON