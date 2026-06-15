Tribulations pour une cuillère Vierzon
Tribulations pour une cuillère Vierzon vendredi 23 octobre 2026.
Vierzon
Tribulations pour une cuillère
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Dans un monde où toutes les cuillères ont inopinément disparu sans la moindre explication rationnelle à cela, deux exploratrices sans peur ni limite, décident de partir à la conquête de l’Ultime cuillère.
Nous suivons les péripéties de ces deux aventurières
aussi courageuses que maladroites lancées dans une épopée absurde et moderne. Elles traversent des univers, font des rencontres avec d’autres personnages plus délirants et inquiétants les uns que les autres. Mais vont -elles trouver la cuillère ? C’est sans compter sur la
fourberie de deux êtres étranges un peu nigauds les tribulations commencent. .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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L’événement Tribulations pour une cuillère Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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