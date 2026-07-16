Tribute to OASIS, Le Bistrot de St So, Lille
vendredi 28 août 2026 · Le Bistrot de St So · Lille
Informations pratiques
Tribute to OASIS 28 et 29 août Le Bistrot de St So Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-29T00:00:00+02:00 – 2026-08-29T01:30:00+02:00
VENDREDI 28 AOÛT
→ TRIBUTE TO OASIS BY WHATEVER (LIVE)
21H–2H / GRATUIT
(ROCK / POP)
Snack sur place 19h-22h
Début des sets : 21h
WHATEVER
► Whatever Oasis Tribute France est un tribute band d’Oasis basé à Lille, dans le nord de la France passionné par la musique d’Oasis, le groupe britannique légendaire mené par Noel et Liam Gallagher. Notre mission est de rendre hommage à ce monument du rock britannique en interprétant leurs plus grands succès, allant de « Wonderwall » à « Don’t Look Back in Anger » et « Champagne Supernova ».
En tant que groupe de reprise, le groupe vous invite à revivre les émotions des concerts d’Oasis avec des performances énergiques et authentiques. Que vous soyez fan de leur premier album Definitely Maybe ou de (What’s the Story) Morning Glory?, l’objectif de Whatever Oasis Tribute est de séduire les fans d’Oasis à travers la France et de faire résonner aussi fort que possible les chansons du groupe de rock britannique le plus influent des années 90.
Côté miam miam, le snack sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé…
De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.
Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur
17 Bd JB Lebas – Lille
Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille
À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante.
Viens comme tu es.
Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/
avec le groupe Whatever !
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