Tributes de l’été Téléphone Lac des Chavants Les Houches
Tributes de l’été Téléphone Lac des Chavants Les Houches vendredi 17 juillet 2026.
Les Houches
Tributes de l’été Téléphone
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Tribute Téléphone , tribute band de Téléphone au Lac des Chavants aux Houches Un concert gratuit à ne pas manquer ! Organisé par l’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com
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English :
Tribute Téléphone , tribute band from Téléphone at Lac des Chavants in Les Houches A free concert not to be missed! Organized by the Chamonix-Mont-Blanc Valley Tourist Office.
L’événement Tributes de l’été Téléphone Les Houches a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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