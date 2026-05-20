Tributes de l’été Téléphone Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Tributes de l’été Téléphone

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tribute Téléphone , tribute band de Téléphone au Lac des Chavants aux Houches Un concert gratuit à ne pas manquer ! Organisé par l’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

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English :

Tribute Téléphone , tribute band from Téléphone at Lac des Chavants in Les Houches A free concert not to be missed! Organized by the Chamonix-Mont-Blanc Valley Tourist Office.

L’événement Tributes de l’été Téléphone Les Houches a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc