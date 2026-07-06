Tricentenaire des Voyages de Gulliver – Lecture musicale Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Accès pour les personnes à mobilité réduite · Paris
Informations pratiques
Joyau de la littérature irlandaise, Les Voyages de Gulliver ont profondément marqué des générations de lecteurs à travers le monde. Cette année marque également la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne assurée par l’Irlande depuis le mois de juillet, pour une durée de six mois. Cette double actualité offre l’occasion de redécouvrir ce texte mythique et de célébrer la vitalité de la culture irlandaise. La Bibliothèque historique présente en parallèle de cette soirée une sélection de documents et d’originaux issus de ses collections, mettant ainsi en lumière la richesse de l’œuvre de Jonathan Swift.
Avec
Théophile Choquet est comédien et metteur en scène. Formé au Conservatoire d’art dramatique de Metz puis au Conservatoire de Strasbourg et diplômé d’un master en études théâtrales de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, il crée et interprète des spectacles en France et dans le monde entier. Sa démarche artistique défend une vision ouverte du théâtre, où se rencontrent littérature et poésie, souvent dans des lieux atypiques (églises, monuments historiques, bibliothèques, bateaux). Il intervient également lors de conférences consacrées aux arts du spectacle à travers le monde. En 2025, il est programmateur invité du Festival FIGA de Salvador de Bahia, au Brésil.
Biographie à venir
En partenariat avec le Centre Culturel Irlandais
À l’occasion du tricentenaire de la publication des Voyages de Gulliver, la Bibliothèque historique et le Centre Culturel Irlandais à Paris vous invitent à une soirée de lectures accompagnées au violon autour du chef-d’œuvre de Jonathan Swift.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réserver
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00
Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris
+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/
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