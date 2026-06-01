Tricot-thé Médiathèque Plédéliac

Plédéliac

Tricot-thé

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous tous les deuxièmes et derniers samedis de chaque mois pour un moment de convivialité et d’échange autour du tricot, du crochet ou tout autre travail d’aiguilles.

Sans inscription, ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Tricot-thé Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor