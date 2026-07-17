Trilogie: J.C, Céline & Pedro, Usine a Gaz, Nyon

Informations pratiques

Trilogie: J.C, Céline & Pedro Samedi 12 septembre, 16h00 Usine a Gaz District de Nyon

Tarif normal CHF 70, Tarif réduit CHF 50, Tarif spécial CHF 35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

En ouverture de la saison 26-27, l’Usine à Gaz s’associe à La Bâtie – Festival de Genève pour accueillir la trilogie de Juliette Navis en intégralité le temps d’une journée. Un événement exceptionnel qui permet de découvrir d’un seul tenant cette œuvre ambitieuse et singulière, construite autour de trois spectacles : J.C., Céline et Pedro.

À travers ces trois volets inspirés de figures iconiques de la culture populaire – Jean-Claude Van Damme, Céline Dion et Pedro Almodóvar –, Juliette Navis explore avec humour, intelligence et fantaisie trois grands angles morts de notre société : l’argent, la mort et le désir. Entre théâtre, récit et performance, elle met en scène des personnages populaires et conquérants qui, arrivés à un point de bascule de leur existence, s’arrêtent pour interroger le monde qu’ils ont contribué à incarner.

DURÉE : 1H15

Dans J.C., un héros inspiré de Jean-Claude Van Damme tente de comprendre les mécanismes de l’argent et de sauver l’humanité d’un système économique devenu incontrôlable. Entre arts martiaux, pensée philosophique et burlesque, le spectacle aborde avec légèreté une question aussi complexe qu’universelle.

DURÉE : 1H

Céline nous transporte auprès d’une star vieillissante qui regarde son parcours avec lucidité. À travers une figure librement inspirée de Céline Dion, Juliette Navis questionne le succès, l’épuisement et les choix qui façonnent une vie, dans un seul-en-scène à la fois drôle, tendre et bouleversant.

DURÉE : 1H15

Enfin, Pedro prend la forme d’une fiction décalée où un couple d’acteurs de telenovela fait face à l’usure du temps et aux transformations du désir. Mêlant l’exubérance d’Almodóvar à des accents de science-fiction, ce dernier volet aborde avec audace et humour les questions de l’intime, du plaisir et de la vie à deux.

Portée par les interprétations remarquables de Laure Mathis et Douglas Grauwels, la trilogie déploie un théâtre inventif où le rire, l’absurde et la poésie deviennent des outils pour penser les grandes questions de notre époque.

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La trilogie de Juliette Navis : un marathon théâtral exceptionnel

Usine à Gaz