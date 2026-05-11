Guéret

Trinité retraite lumineuse

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Retraite lumineuse organisée par le comité des fêtes .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00

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English : Trinité retraite lumineuse

L’événement Trinité retraite lumineuse Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret