Trinité retraite lumineuse Guéret
Trinité retraite lumineuse Guéret samedi 30 mai 2026.
Guéret
Trinité retraite lumineuse
Esplanade François Mitterand Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Retraite lumineuse organisée par le comité des fêtes .
Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
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English : Trinité retraite lumineuse
L’événement Trinité retraite lumineuse Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret
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