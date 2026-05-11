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Trinité retraite lumineuse Guéret

Trinité retraite lumineuse Guéret

Trinité retraite lumineuse Guéret samedi 30 mai 2026.

Adresse : Esplanade François Mitterand

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Guéret

Trinité retraite lumineuse

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Retraite lumineuse organisée par le comité des fêtes   .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 

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English : Trinité retraite lumineuse

L’événement Trinité retraite lumineuse Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret

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