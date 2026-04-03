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TRIO PANTOUM THEATRE DU CHEMIN VERT Reims

TRIO PANTOUM THEATRE DU CHEMIN VERT Reims

TRIO PANTOUM THEATRE DU CHEMIN VERT Reims mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : THEATRE DU CHEMIN VERT

Adresse : 11 PLACE DU 11 NOVEMBRE

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-08

Fin : 2026-07-08

Heure de début : 19:00

TRIO PANTOUM Début : 2026-07-08 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DU CHEMIN VERT 11 PLACE DU 11 NOVEMBRE 51100 Reims 51

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