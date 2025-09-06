Trio Violon Alto et Violoncelle à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis

30 Rue de Meaux Senlis Oise

Début : 2026-05-30 19:00:00

L’association Orphée Musique à Senlis propose un trio Violon Alto et Violoncelle le Samedi 30 mai à 19h.

Les artistes seront David Forest, Guillaume Flores et Romane Bestautte.

Il sera possible de se garer gratuitement dans l’enceinte du lycée.

Billetterie sur place ou en ligne sur le site Hello Asso. 15 .

30 Rue de Meaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

L’événement Trio Violon Alto et Violoncelle à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme