Triporteur ludique, Parvis de l’école Dupaty, Bordeaux
Triporteur ludique, Parvis de l’école Dupaty, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.
Triporteur ludique 22 et 29 mai Parvis de l’école Dupaty Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T16:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00
L’équipe Interlude vous propose de découvrir son triporteur ludique sur le parvis de l’école Dupaty : un espace mobile rempli de jeux pour partager un moment convivial en plein air, en famille ou entre amis.
Gratuit et ouvert à toutes et tous
Lieu : Parvis de l’école Dupaty 74 rue Joséphine – Bordeaux
Infos :
Ludothèque / E.V.S Chantelude
45 rue du Commandant Hautreux
33300 Bordeaux
05 56 50 62 99
interlude.chantelude@gmail.com
Parvis de l’école Dupaty 74 rue Joséphine 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:interlude.chantelude@gmail.com »}]
Venez découvrir la sélection de jeux de société pour tous !
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