Triporteur ludique, Parvis de l’école Dupaty, Bordeaux

Triporteur ludique 22 et 29 mai Parvis de l’école Dupaty Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T16:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

L’équipe Interlude vous propose de découvrir son triporteur ludique sur le parvis de l’école Dupaty : un espace mobile rempli de jeux pour partager un moment convivial en plein air, en famille ou entre amis.

Gratuit et ouvert à toutes et tous

Lieu : Parvis de l’école Dupaty 74 rue Joséphine – Bordeaux

Infos :

Ludothèque / E.V.S Chantelude

45 rue du Commandant Hautreux

33300 Bordeaux

05 56 50 62 99

interlude.chantelude@gmail.com

Parvis de l’école Dupaty 74 rue Joséphine 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:interlude.chantelude@gmail.com »}]

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