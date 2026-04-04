TRISTAN LOPIN ESPACE LES VIKINGS Yvetot
TRISTAN LOPIN ESPACE LES VIKINGS Yvetot vendredi 29 octobre 2027.
TRISTAN LOPIN Début : 2027-10-29 à 20:00. Tarif : – euros.
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ESPACE LES VIKINGS RUE PIERRE DE COUBERTIN 76190 Yvetot 76
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