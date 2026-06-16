Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tristan Lopin Vierzon

Tristan Lopin Vierzon

Tristan Lopin Vierzon jeudi 18 février 2027.

Adresse : 37 Avenue de la République

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : jeudi 18 février 2027

Fin : jeudi 18 février 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 32 32 32 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Tristan Lopin

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 20:30:00
fin : 2027-02-18

Date(s) :
2027-02-18

Partez sans moi, je vous rejoins. Humour. 32  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tristan Lopin Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON

À voir aussi à Vierzon (Cher)