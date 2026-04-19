Tristan Lucas – Français content Le Bacchus Rennes 8 et 9 décembre Tarifs : 21€ et 15€

Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !

Dans ce spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !

Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets : Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France « Le Mokiri », Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…

Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante.

[https://youtu.be/Q5rFhmYKVGU](https://youtu.be/Q5rFhmYKVGU)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-09T22:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8193-tristan-lucas-francois-content-decembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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