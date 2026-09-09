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AGENDA · Bordeaux

Tristan Lucas, Théâtre Trianon, Bordeaux

vendredi 2 octobre 2026 · Théâtre Trianon · Bordeaux

Tristan Lucas, Théâtre Trianon, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Théâtre Trianon
Adresse
6 rue Franklin 33000
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Plein : 25 euros

Tristan Lucas Vendredi 2 octobre, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

Plein : 25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Tristan Lucas
S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas,
Et rigoler d’la vie tant qu’y en a.

« La vie est un putain de miracle ».
Alors pendant 60 minutes, Tristan prend le temps de se le rappeler, étape par étape, de décennie en décennie.

En se posant des questions :
Est-ce que c’est pas vraiment nul un bébé humain ?
Est-ce que la vie est pas plus belle quand on frôlé la mort ?
Devenir vieux, oui, mais pour faire quoi ?
De bébé à humain à poussière… il peut s’en passer des choses.
Allez, venez. On va rigoler d’la vie tant qu’y en a.

Le saviez-vous :
Tristan Lucas a joué son spectacle « Français Content » dans plus de 15 pays différents.
Vous avez écouté ses chroniques sur Nova et Rire et Chansons.
Après une tournée XXL des Zéniths avec le Festival de Montreux, il vient roder son tout nouveau
spectacle chez vous.

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/accueil »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.
S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas, Et rigoler d’la vie tant qu’y en a.

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