Tristan, Yseult & Cie – Le Blanc (36), Médiathèque Le Blanc, Le Blanc

Informations pratiques

Tristan, Yseult & Cie – Le Blanc (36) Mardi 20 octobre, 20h00 Médiathèque Le Blanc Indre

Journée : 3 € (gratuit moins de 10 ans). Soirée : 5 € (tarif réduit 3 €). Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?

Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?

Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?

Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?

Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

Médiathèque Le Blanc Place Réné Thimel 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « leblanc@mediathequesdelabrenne.fr »}]

Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval ! Tony

Tristan, Yseult & Cie