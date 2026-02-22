TROBADES MÉDIÉVALES

Place de la Victoire Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Place de la Victoire, venez découvrir les Trobades Médiévales à Perpignan !

.

Place de la Victoire Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Come to Place de la Victoire and discover the Trobades Médiévales in Perpignan!

L’événement TROBADES MÉDIÉVALES Perpignan a été mis à jour le 2026-02-20 par PERPIGNAN TOURISME