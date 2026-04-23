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Troc aux plantes Courtenay

Troc aux plantes Courtenay

Troc aux plantes Courtenay samedi 16 mai 2026.

Adresse : 9 Rue de la Maladrerie

Ville : 45320 Courtenay

Département : Loiret

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Courtenay

Troc aux plantes

9 Rue de la Maladrerie Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Troc aux plantes
dans le cadre des festivités de la Cléry
pour un partage de végétaux divers et variés, plants, fleurs, graines, boutures.
Si vous ne disposez pas de plantes venez avec vos envies, une tirelire sera mise à votre disposition pour participer librement à l’événement.   .

9 Rue de la Maladrerie Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 60 19 09 92  bonjour@leparadoxe.fr

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English :

Plant Swap
as part of the Cléry festivities

L’événement Troc aux plantes Courtenay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO

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