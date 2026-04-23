Courtenay

Troc aux plantes

9 Rue de la Maladrerie Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Troc aux plantes

dans le cadre des festivités de la Cléry

pour un partage de végétaux divers et variés, plants, fleurs, graines, boutures.

Si vous ne disposez pas de plantes venez avec vos envies, une tirelire sera mise à votre disposition pour participer librement à l’événement. .

9 Rue de la Maladrerie Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 60 19 09 92 bonjour@leparadoxe.fr

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English :

Plant Swap

as part of the Cléry festivities

L’événement Troc aux plantes Courtenay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO