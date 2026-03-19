Troc aux plantes Jardin Terre de rêves Saint-Mihiel
dimanche 11 octobre 2026 · Jardin Terre de rêves · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Troc aux plantes
Jardin Terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Troc aux plantes au jardin terre de rêves.Tout public
0 .
Jardin Terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 26 99 valerie.herbeth@terre-de-reves.fr
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English :
Plant swap at the terre de rêves garden.
L’événement Troc aux plantes Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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