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AGENDA · Saint-Mihiel

Troc aux plantes Jardin Terre de rêves Saint-Mihiel

dimanche 11 octobre 2026 · Jardin Terre de rêves · Saint-Mihiel

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Jardin Terre de rêves
Adresse
17 Route de Woinville
Ville
55300 Saint-Mihiel
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saint-Mihiel

Troc aux plantes

Jardin Terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Troc aux plantes au jardin terre de rêves.Tout public
0  .

Jardin Terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 26 99  valerie.herbeth@terre-de-reves.fr

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English :

Plant swap at the terre de rêves garden.

L’événement Troc aux plantes Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

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