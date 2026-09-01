Informations pratiques

Rignac

Troc de fringues

35 place imbert et 72 rue de la promenade Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Collectif Graines vous donne rendez-vous de 10h à 12h Salle de La Traverse à Rignac pour un nouveau troc de fringues!

TROC de FRINGUES proposé par l’association rignacoise Collectif Graines.

Troc, don, échange GRATUITS de vêtements, chaussures et accessoires de tout genre et de tout âge en bon état.

Déposez vos fringues (si vous n’en avez pas, venez quand même)! Fouillez des les étals! Trouvez votre bonheur! Vêtements ni troués ni trop abimés.

TRES IMPORTANT Le collectif Graines ne pouvant pas stocker les dons, toute l’équipe remercie les participants dont les dons n’auraient pas trouvé preneur de bien vouloir les reprendre au terme de la matinée !

Contact: 06 76 09 28 86 / 06 89 25 11 75 .

35 place imbert et 72 rue de la promenade Rignac 12390 Aveyron Occitanie

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English :

The Collectif Graines invites you to a new clothing swap from 10am to 12pm at the Salle de La Traverse in Rignac!

L’événement Troc de fringues Rignac a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)