Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 18 avril 2026.

Retrouvons-nous Samedi 18 avril

à partir de 16h, Samedi 16 mai de 11h45 à 13h et Samedi 27 juin de 10h à 12h.

Entrée libre.

Le fonds écologie de la bibliothèque Marguerite Audoux a été créé en 2023. Il faits écho aux collections des autres bibliothèques de prêt de Paris Centre : Arthur Rimbaud, La Canopée et Charlotte Delbo.

L’accent a été mis sur les livres qui abordent l’écologie dans une dimension quotidienne, pratique et qui sont destinés aux enfants et aux adultes.

Vous y trouverez des ressources pour découvrir ou approfondir vos connaissances, pour :

  • imaginer des activités créatives
  • trouver des idées de loisirs en plein air
  • observer et comprendre ce qui nous entoure
  • aménager sa vie quotidienne
  • se déplacer et voyager
  • ainsi que des livres permettant de comprendre les mécanismes des dérèglements environnementaux actuels et des différentes façons d’agir et se projeter dans l’avenir.

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 18h00
Le samedi 16 mai 2026
de 11h45 à 13h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


