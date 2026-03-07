Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 18 avril 2026.
Retrouvons-nous Samedi 18 avril
à partir de 16h, Samedi 16 mai de 11h45 à 13h et Samedi 27 juin de 10h à 12h.
Entrée libre.
Le fonds écologie de la bibliothèque Marguerite Audoux a été créé en 2023. Il faits écho aux collections des autres bibliothèques de prêt de Paris Centre : Arthur Rimbaud, La Canopée et Charlotte Delbo.
L’accent a été mis sur les livres qui abordent l’écologie dans une dimension quotidienne, pratique et qui sont destinés aux enfants et aux adultes.
Vous y trouverez des ressources pour découvrir ou approfondir vos connaissances, pour :
- imaginer des activités créatives
- trouver des idées de loisirs en plein air
- observer et comprendre ce qui nous entoure
- aménager sa vie quotidienne
- se déplacer et voyager
- ainsi que des livres permettant de comprendre les mécanismes des dérèglements environnementaux actuels et des différentes façons d’agir et se projeter dans l’avenir.
Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 18h00
Le samedi 16 mai 2026
de 11h45 à 13h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
