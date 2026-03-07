Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Retrouvons-nous Samedi 18 avril

à partir de 16h, Samedi 16 mai de 11h45 à 13h et Samedi 27 juin de 10h à 12h.

Entrée libre.

Le fonds écologie de la bibliothèque Marguerite Audoux a été créé en 2023. Il faits écho aux collections des autres bibliothèques de prêt de Paris Centre : Arthur Rimbaud, La Canopée et Charlotte Delbo.

L’accent a été mis sur les livres qui abordent l’écologie dans une dimension quotidienne, pratique et qui sont destinés aux enfants et aux adultes.

Vous y trouverez des ressources pour découvrir ou approfondir vos connaissances, pour :

imaginer des activités créatives

trouver des idées de loisirs en plein air

observer et comprendre ce qui nous entoure

aménager sa vie quotidienne

se déplacer et voyager

ainsi que des livres permettant de comprendre les mécanismes des dérèglements environnementaux actuels et des différentes façons d’agir et se projeter dans l’avenir.

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520



