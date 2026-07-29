Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Troc de livres jeunesse

Place de marché Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez déposer les livres que vous ne lisez plus et repartez avec de nouvelles lectures!

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Place de marché Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Drop off the books you no longer read and leave with new reading material!

L’événement Troc de livres jeunesse Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-22 par Royan Atlantique