Troc de livres jeunesse Meschers-sur-Gironde
dimanche 23 août 2026 · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Troc de livres jeunesse
Place de marché Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez déposer les livres que vous ne lisez plus et repartez avec de nouvelles lectures!
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Place de marché Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
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English :
Drop off the books you no longer read and leave with new reading material!
L’événement Troc de livres jeunesse Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-22 par Royan Atlantique
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