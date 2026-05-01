Troc de plantes & marché d’artisans Rue Patton Pagny-sur-Moselle

Pagny-sur-Moselle

Troc de plantes & marché d’artisans

Rue Patton Jardins Partagés de Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Envie de verdure, de partage et de belles rencontres ? Regoignez les Sonneurs de la Côte pour un moment convivial autour du troc de plantes et de la découverte des artisans locaux !

Au programme

Échange de boutures, fleurs, plants potagers, graines et vivaces

Exposition et vente d’artisans locaux

Dégustation de pâtisseries maison

Un moment chaleureux à partager ensemble

Entrée libre et gratuiteTout public

0 .

Rue Patton Jardins Partagés de Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 78 77

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English :

Looking for greenery, sharing and great encounters? Join Les Sonneurs de la Côte for a convivial plant barter and a chance to meet local artisans!

On the program:

Exchange of cuttings, flowers, vegetable plants, seeds and perennials

Exhibition and sale of local crafts

Tasting of home-made pastries

A warm moment to share together

Free admission

L’événement Troc de plantes & marché d’artisans Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON