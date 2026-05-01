Troc de plantes & marché d’artisans Rue Patton Pagny-sur-Moselle
Troc de plantes & marché d’artisans Rue Patton Pagny-sur-Moselle dimanche 10 mai 2026.
Pagny-sur-Moselle
Troc de plantes & marché d’artisans
Rue Patton Jardins Partagés de Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Envie de verdure, de partage et de belles rencontres ? Regoignez les Sonneurs de la Côte pour un moment convivial autour du troc de plantes et de la découverte des artisans locaux !
Au programme
Échange de boutures, fleurs, plants potagers, graines et vivaces
Exposition et vente d’artisans locaux
Dégustation de pâtisseries maison
Un moment chaleureux à partager ensemble
Entrée libre et gratuiteTout public
0 .
Rue Patton Jardins Partagés de Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 78 77
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English :
Looking for greenery, sharing and great encounters? Join Les Sonneurs de la Côte for a convivial plant barter and a chance to meet local artisans!
On the program:
Exchange of cuttings, flowers, vegetable plants, seeds and perennials
Exhibition and sale of local crafts
Tasting of home-made pastries
A warm moment to share together
Free admission
L’événement Troc de plantes & marché d’artisans Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON