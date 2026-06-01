Troc de puzzles, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Troc de puzzles, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Troc de puzzles Samedi 13 juin, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Vous aimeriez renouveler votre stock pour profiter des longues heures d’hiver à l’intérieur ? Venez participer à ce troc de puzzles ! Ouvert à tous, quelque soit le nombre de pièces des puzzles proposés !
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Vous avez des puzzles dans vos armoires que vous avez terminés, et qui prennent maintenant la poussière ?
Pixabay
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026