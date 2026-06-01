Troc de puzzles, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Troc de puzzles Samedi 13 juin, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Vous aimeriez renouveler votre stock pour profiter des longues heures d’hiver à l’intérieur ? Venez participer à ce troc de puzzles ! Ouvert à tous, quelque soit le nombre de pièces des puzzles proposés !

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Vous avez des puzzles dans vos armoires que vous avez terminés, et qui prennent maintenant la poussière ?

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