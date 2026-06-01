Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc et puces Bignan

Troc et puces Bignan dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Parking LDC Ronsard

Ville : 56500 Bignan

Département : Morbihan

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Bignan

Troc et puces

Parking LDC Ronsard Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez chiner, vendre, échanger ! Organisation Club sportif bignanais. De 8h à 18h. Entrée 1,50€   .

Parking LDC Ronsard Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 16 54 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc et puces Bignan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

À voir aussi à Bignan (Morbihan)