Troc et puces Bignan
Troc et puces Bignan dimanche 14 juin 2026.
Bignan
Troc et puces
Parking LDC Ronsard Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez chiner, vendre, échanger ! Organisation Club sportif bignanais. De 8h à 18h. Entrée 1,50€ .
Parking LDC Ronsard Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 16 54 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Troc et puces Bignan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
À voir aussi à Bignan (Morbihan)
- Bienvenue dans mon jardin au naturel à Bignan Bignan 13 juin 2026
- Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo Bignan 4 juillet 2026
- 11eme open de Mölkky Bignan 18 juillet 2026