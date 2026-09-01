UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Concarneau

Troc et puces Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parking de la Criée
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Troc et puces

Parking de la Criée Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Troc et puces organisé par l’école Notre Dame du Sacré Coeur
Petite restauration sur place   .

Parking de la Criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA

À voir aussi à Concarneau (Finistère)