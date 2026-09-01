Informations pratiques

Concarneau

Troc et puces

Parking de la Criée Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Troc et puces organisé par l’école Notre Dame du Sacré Coeur

Petite restauration sur place .

Parking de la Criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA