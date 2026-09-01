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AGENDA · Concarneau

Troc et puces Concarneau

dimanche 27 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parking du Leclerc
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Troc et puces

Parking du Leclerc Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Troc et puces organisé par la crèche A La Rue Béole
Petite restauration sur place
Entrée Prix libre au profit des enfants de la crèche, gratuit pour les moins de 15 ans   .

Parking du Leclerc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 40 13 96 98 

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English :

L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA

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