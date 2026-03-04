Troc graines Neuvy-sur-Barangeon

Troc graines

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon

Besoin de graines pour vos plantations de 2027 ? Des graines à partager ? Venez nous retrouver sur la place de la mairie pour récupérer nos semences issues des jardins du meunier.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

Need seeds for your 2027 plantings? Seeds to share? Come and meet us on the town hall square to collect our seeds from the miller’s gardens.

