Troc graines Neuvy-sur-Barangeon
Troc graines Neuvy-sur-Barangeon dimanche 1 novembre 2026.
Troc graines
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 09:00:00
fin : 2026-11-01 12:30:00
Date(s) :
2026-11-01
Besoin de graines pour vos plantations de 2027 ? Des graines à partager ? Venez nous retrouver sur la place de la mairie pour récupérer nos semences issues des jardins du meunier.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Need seeds for your 2027 plantings? Seeds to share? Come and meet us on the town hall square to collect our seeds from the miller’s gardens.
L’événement Troc graines Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON