Troc Plantes de Printemps Roussay Sèvremoine

Sèvremoine

Troc Plantes de Printemps

Roussay Place du Souvenir Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Profitez de l’arrivée du printemps pour embellir terrasses et jardins des Mauges grâce au troc plantes de Roussay.

Le traditionnel troc aux plantes de printemps est un rendez-vous convivial organisé chaque année dans la commune de Roussay (au sein de Sèvremoine).

Les participants viennent échanger gratuitement des plantes, graines, boutures ou plants potagers.

C’est l’occasion de diversifier son jardin sans dépenser, tout en donnant une seconde vie à ses surplus végétaux. Une belle façon d’adopter une démarche écologique.

Un moment de rencontres, d’échanges et de conseils de jardinage (plantation, entretien, semis…) entre habitants, jardiniers amateurs ou confirmés. .

Roussay Place du Souvenir Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire roussaytransition@free.fr

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English :

Take advantage of the arrival of spring to beautify terraces and gardens in the Mauges thanks to the Roussay plant swap.

L’événement Troc Plantes de Printemps Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges