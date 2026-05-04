Troc Plantes Square des Maraîches SQUARE DES MARAICHES Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:30 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Comme chaque année l’Association A Fleur de Terre organise un Troc Plantes le deuxième samedi de mai de 10h à 13h , c’est à dire cette année le samedi 9 mai au Square des Maraîches à Nantes. Il y a des tables au Square mais si vous pouvez amener une table pliante c’est Top. Vous pouvez aussi amener votre pique nique, c’est un moment très sympa à chaque fois. OlivierA FLEUR DE TERRETél 0620818027

SQUARE DES MARAICHES Nantes 44305

0620818027



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