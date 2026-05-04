Troc Plantes Square des Maraîches SQUARE DES MARAICHES Nantes
Troc Plantes Square des Maraîches SQUARE DES MARAICHES Nantes samedi 9 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:30 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Comme chaque année l’Association A Fleur de Terre organise un Troc Plantes le deuxième samedi de mai de 10h à 13h , c’est à dire cette année le samedi 9 mai au Square des Maraîches à Nantes. Il y a des tables au Square mais si vous pouvez amener une table pliante c’est Top. Vous pouvez aussi amener votre pique nique, c’est un moment très sympa à chaque fois. OlivierA FLEUR DE TERRETél 0620818027
SQUARE DES MARAICHES Nantes 44305
0620818027
Afficher la carte du lieu SQUARE DES MARAICHES et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 4 mai 2026
- La Halqa (cercle conteur), Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 4 mai 2026
- Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes 4 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes 5 mai 2026
- Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes 5 mai 2026