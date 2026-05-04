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Troc Plantes Square des Maraîches SQUARE DES MARAICHES Nantes

Troc Plantes Square des Maraîches SQUARE DES MARAICHES Nantes

Troc Plantes Square des Maraîches SQUARE DES MARAICHES Nantes samedi 9 mai 2026.

Lieu : SQUARE DES MARAICHES

Adresse : Rue de la Haluchère 44300 Nantes

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:30 – 13:00
Gratuit : oui  Tout public 

Comme chaque année l’Association A Fleur de Terre organise un Troc Plantes le deuxième samedi de mai de 10h à 13h , c’est à dire cette année le samedi 9 mai au Square des Maraîches à Nantes. Il y a des tables au Square mais si vous pouvez amener une table pliante c’est Top. Vous pouvez aussi amener votre pique nique, c’est un moment très sympa à chaque fois. OlivierA FLEUR DE TERRETél 0620818027

SQUARE DES MARAICHES Nantes 44305
0620818027


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