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Trocante à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

Trocante à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

Trocante à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : La Maison des Canaux

Adresse : 6 Quai de la Seine

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : <p>Adhésion à 3 euros</p>

L’accès se fait via une adhésion à prix libre et accessible : 3€ pour le mois, avec un tarif solidaire à 1€, afin de permettre à chacun de participer.

Comment troquer ?

  • Déposez vos objets (vêtements, livres, jouets, brico, déco etc…) à l’entrée de la trocante.
  • Échangez vos points contre vos objets préférés !
  • Collectez des points sur place : 1 objet = 1 point.

Festival de l’Économie Engagée

Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.

Participez à une trocante organisée avec Coop’Huma, ouverte à toutes et tous pour échanger des objets du quotidien (livres, vêtements, petit électroménager, etc.), tout en favorisant les rencontres entre habitants.
Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
gratuit sous condition

Adhésion à 3 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine  75019 Paris

Festival de l’économie engagée 2026 : L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !


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