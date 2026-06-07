Trocante à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris
Trocante à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris vendredi 12 juin 2026.
L’accès se fait via une adhésion à prix libre et accessible : 3€ pour le mois, avec un tarif solidaire à 1€, afin de permettre à chacun de participer.
Comment troquer ?
- Déposez vos objets (vêtements, livres, jouets, brico, déco etc…) à l’entrée de la trocante.
- Échangez vos points contre vos objets préférés !
- Collectez des points sur place : 1 objet = 1 point.
Festival de l’Économie Engagée
Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.
Participez à une trocante organisée avec Coop’Huma, ouverte à toutes et tous pour échanger des objets du quotidien (livres, vêtements, petit électroménager, etc.), tout en favorisant les rencontres entre habitants.
Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
gratuit sous condition
Adhésion à 3 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00
La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris
Festival de l’économie engagée 2026 : L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !
Afficher la carte du lieu La Maison des Canaux et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS 7 juin 2026
- 24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris 7 juin 2026
- La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris 7 juin 2026
- 5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris 7 juin 2026
- 2ème édition de la course « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS 7 juin 2026