Troglo Courson Le H du Courtineau Saint-Épain
Troglo Courson Le H du Courtineau Saint-Épain samedi 4 juillet 2026.
Saint-Épain
Troglo Courson Le H du Courtineau
1 Vallee de Courtineau Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Association de la Vallée du Coutineau (Saint-Épain) organise, le samedi 04 Juillet 2026
à 19h30, Le H du Courtineau :
Tarif: 5,00€ Réservation obligatoire Places limitées
L’Association de la Vallée du Coutineau (Saint-Épain) organise, le samedi 04 Juillet 2026
à 19h30, Le H du Courtineau :
Tarif: 5,00€ Réservation obligatoire Places limitées 5 .
1 Vallee de Courtineau Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 06 42 42 asso.courtineau@gmail.com
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English :
The Coutineau Valley Association (Saint-Cépain) is organizing the following event on Saturday, July 4, 2026
at 7:30 p.m., “Le H du Courtineau”:
Price: 5.00? Reservations required Limited seating
L’événement Troglo Courson Le H du Courtineau Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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