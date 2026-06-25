Saint-Épain

Troglo Courson Le H du Courtineau

1 Vallee de Courtineau Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’Association de la Vallée du Coutineau (Saint-Épain) organise, le samedi 04 Juillet 2026

à 19h30, Le H du Courtineau :

Tarif: 5,00€ Réservation obligatoire Places limitées

L’Association de la Vallée du Coutineau (Saint-Épain) organise, le samedi 04 Juillet 2026

à 19h30, Le H du Courtineau :

Tarif: 5,00€ Réservation obligatoire Places limitées 5 .

1 Vallee de Courtineau Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 06 42 42 asso.courtineau@gmail.com

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English :

The Coutineau Valley Association (Saint-Cépain) is organizing the following event on Saturday, July 4, 2026

at 7:30 p.m., “Le H du Courtineau”:

Price: 5.00? Reservations required Limited seating

L’événement Troglo Courson Le H du Courtineau Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme