Saint-Épain

Soirée ciné-fouées

Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une soirée autour d’un classique du cinéma français qui fait toujours plaisir Les Choristes (2004)

Une soirée autour d’un classique du cinéma français qui fait toujours plaisir Les Choristes (2004)

Avant sa diffusion, on vous propose

des fouées à partir de 19h avec de délicieuses garnitures salées rillettes, beurre d’escargots, fromage de chèvre- miel, fromage frais ail et fines herbes, petits pots de glace de la ferme, boissons

Le film sera diffusé sur une toile tendue dans le hangar.

Participation à la diffusion du film 5 euros (12 ans et +)

Places limitées. Réservation conseillée ! .

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 20 17 53 chant-de-ble@orange.fr

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English :

An evening of classic French cinema: Les Choristes (2004)

L’événement Soirée ciné-fouées Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme