Soirée ciné-fouées Saint-Épain
Soirée ciné-fouées Saint-Épain samedi 18 juillet 2026.
Saint-Épain
Soirée ciné-fouées
Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Une soirée autour d’un classique du cinéma français qui fait toujours plaisir Les Choristes (2004)
Une soirée autour d’un classique du cinéma français qui fait toujours plaisir Les Choristes (2004)
Avant sa diffusion, on vous propose
des fouées à partir de 19h avec de délicieuses garnitures salées rillettes, beurre d’escargots, fromage de chèvre- miel, fromage frais ail et fines herbes, petits pots de glace de la ferme, boissons
Le film sera diffusé sur une toile tendue dans le hangar.
Participation à la diffusion du film 5 euros (12 ans et +)
Places limitées. Réservation conseillée ! .
Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 20 17 53 chant-de-ble@orange.fr
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English :
An evening of classic French cinema: Les Choristes (2004)
L’événement Soirée ciné-fouées Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme