Saint-Épain

Petits déjeuners à la ferme

Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07

La ferme Chant de Blé propose une animation “à la fraîche” !

Plusieurs fois dans l’été, le petit-déjeuner est servi à la ferme !

Une fois le petit-déjeuner terminé, il est proposé aux participants de faire un tour dans leur atelier meunerie pour découvrir la production de farine.

La ferme Chant de Blé propose une animation “à la fraîche” !

Plusieurs fois dans l’été, le petit-déjeuner est servi à la ferme ! Au menu, des produits de la ferme et des alentours pancakes avec leur farine de repasse, lait d’une ferme du village, fruits des Vergers de la Manse,

confiture safranée… Mais aussi du salé et toujours du local !

Une fois le petit-déjeuner terminé, il est proposé aux participants de faire un tour dans leur atelier meunerie pour découvrir la production de farine. Un idée originale, adaptée aux familles, pour commencer une journée de vacances du bon pied ! 9 .

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 20 17 53

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English :

The Chant de Blé farm offers a ?cool? event!

Several times during the summer, breakfast is served at the farm!

Once breakfast is over, participants are invited to take a tour of the milling workshop to see how flour is produced.

L’événement Petits déjeuners à la ferme Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme