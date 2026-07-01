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AGENDA · Saint-Épain

Marché Gourmand Saint-Épain

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Épain

Marché Gourmand Saint-Épain

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Parc du Presbytère
Ville
37800 Saint-Épain
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Saint-Épain

Marché Gourmand

Parc du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Marché gourmand organisé par l’association Les Vallées Vertes.
Retrouvez toutes les spécialités qui vous régalent !
L’animation musicale sera assurée par le groupe Delyss.
Marché gourmand organisé par l’association Les Vallées Vertes.
Retrouvez toutes les spécialités qui vous régalent !
L’animation musicale sera assurée par le groupe Delyss.   .

Parc du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   lesvalleesvertesstepain@outlook.fr

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English :

Gourmet market organized by the Vallées Vertes association. Children’s entertainment, refreshments, on-site catering with musical entertainment by Air de Famille

L’événement Marché Gourmand Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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