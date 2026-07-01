Marché Gourmand Saint-Épain
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Épain
Informations pratiques
Saint-Épain
Marché Gourmand
Parc du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Marché gourmand organisé par l’association Les Vallées Vertes.
Retrouvez toutes les spécialités qui vous régalent !
L’animation musicale sera assurée par le groupe Delyss.
Marché gourmand organisé par l’association Les Vallées Vertes.
Retrouvez toutes les spécialités qui vous régalent !
L’animation musicale sera assurée par le groupe Delyss. .
Parc du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesvalleesvertesstepain@outlook.fr
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English :
Gourmet market organized by the Vallées Vertes association. Children’s entertainment, refreshments, on-site catering with musical entertainment by Air de Famille
L’événement Marché Gourmand Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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