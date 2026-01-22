Troglovinum foire aux vins Vouvray

Troglovinum foire aux vins

Foire aux vins Troglovinum pour célébrer les vins de l’Appellation Vouvray.

Les vignerons de l’Appellation Vouvray vous invitent à venir déguster leurs vins, ainsi que différentes spécialités gastronomiques. Rendez-vous dans les caves troglodytiques de la Bonne Dame pour rencontrer les producteurs et découvrir les 4 facettes des vins de Vouvray sec, demi-sec, moelleux et fines bulles ! Un évènement convivial et une occasion unique de savourer les produits du terroir. À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Troglovinum wine fair to celebrate the wines of the Vouvray appellation.

