TROIS CONTES ET QUELQUES Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

TROIS CONTES ET QUELQUES

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Des contes de Perrault revisités à l’heure des influenceuses, du pétrole et de #MeToo un spectacle drôle, cruel et délicieusement grinçant.

Avec Trois contes et quelques, le groupe Merci s’empare des contes de Perrault réécrits par Emmanuel Adely et les plonge dans notre époque.

Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537

Des contes de Perrault revisités à l’heure des influenceuses, du pétrole et de #MeToo un spectacle drôle, cruel et délicieusement grinçant.

Avec Trois contes et quelques, le groupe Merci s’empare des contes de Perrault réécrits par Emmanuel Adely et les plonge dans notre époque. Ici, les princesses croisent les influenceuses, les rois possèdent des champs de pétrole, les princes arrivent en jet privé, et les vieilles histoires révèlent des questions toujours brûlantes domination, violence, argent, désir, pouvoir, peur de l’autre. Sur une fausse pelouse aux allures de scène de crime, les contes de Perrault perdent leur vernis merveilleux et révèlent leurs monstres bien contemporains. La langue est incisive, drôle, politique, parfois cruelle, mais toujours jubilatoire. Un spectacle malicieux et grinçant, pour regarder autrement les récits qui ont bercé notre enfance… et les monstres qu’ils cachent encore.

Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées, tout le programme https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537 .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

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English :

Perrault’s fairy tales reimagined in the age of influencers, oil, and #MeToo: a show that’s funny, cruel, and delightfully biting.

With *Trois contes et quelques*, the Merci theater group takes on Perrault’s fairy tales—rewritten by Emmanuel Adely—and transposes them into our own time.

As part of the season opener for Scènes Croisées: https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537

L’événement TROIS CONTES ET QUELQUES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48