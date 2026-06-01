Trois contes et quelques, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

Trois contes et quelques Dimanche 21 juin, 20h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:10:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:10:00+02:00

Au travers d’un texte d’Emmanuel Adely, le groupe Merci revisite et décape par la langue, comme par une mise en scène alerte, des contes bien connus de toustes. Il passe ainsi Charles Perrault à la moulinette pour un spectacle caustique et jubilatoire qui fait grincer les chevillettes !

À partir de 12 ans

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le groupe Merci décape par la langue des contes bien connus de toustes et passe ainsi Charles Perrault à la moulinette.

© Luc Jennepin