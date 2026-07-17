Trois fois seul – Salia Sanou, Centre Chorégraphique National de Nantes, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Trois fois seul – Salia Sanou, Centre Chorégraphique National de Nantes Samedi 21 novembre, 20h30 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T21:15:00+01:00

Trois soli

Un tapis de danse, une chaise, un cercle de lumière. Dans ce cadre dépouillé habite un corps. Celui du danseur Ousséni Dabaré. Avec pour seul guide le fil musical de Carla Bley, figure essentielle du jazz américain, il se met en mouvement dans un enchaînement de solos aussi sincères qu’introspectifs. Dans l’espace du plateau nu, Trois fois seul invite alors à une expérience poétique et plurielle. Avec sa nouvelle création, le chorégraphe burkinabé Salia Sanou, directeur du Centre Chorégraphique National de Nantes, revient à la quintessence de la danse. Le mouvement qui se suffit à lui-même mais qui, nourri du regard de l’autre, se métamorphose. Un voyage introspectif qui s’inscrit dans le cadre de la Biennale des littératures francophones d’Afrique noire.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/trois-fois-seul.htm »}]

Un tapis de danse, une chaise, un cercle de lumière. Dans ce cadre dépouillé habite un corps. Celui du danseur Ousséni Dabaré. Avec pour seul guide le fil musical de Carla Bley, figure du jazz.

Laurent Philippe