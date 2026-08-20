Trois visites guidées pour découvrir l’époque romantique, Musée de la vie romantique, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vie romantique · Paris
Informations pratiques
Trois visites guidées pour découvrir l’époque romantique Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de la vie romantique Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
George Sand, femme et artiste moderne
Figure de la modernité des années 1830-1860, George Sand est reconnue aujourd’hui pour son indépendance d’esprit, son génie créatif, son engagement politique et social et l’amour qu’elle vouait à la nature. Suivez le guide et découvrez l’histoire de cette personnalité hors du commun.
Dialogue entre les arts
Peinture, littérature, musique : le romantisme est un art du dialogue.
Au cœur même de la maison d’Ary Scheffer, explorez les lieux de rencontre, les amitiés et les échanges qui ont nourri la création romantique.
Destins de femmes au XIXe siècle
Avec cette visite thématique, plongez dans une lecture critique de l’histoire des muses, héroïnes, artistes et figures engagées du romantisme, entre idéalisation, contraintes sociales et émancipation.
Durée : 45 minutes
À 14h30, 15h30, 16h30
Musée de la vie romantique 16 rue Chaptal, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148749538 https://museevieromantique.paris.fr Cet ancien hôtel particulier du quartier de la Nouvelle Athènes a été la propriété du peintre Ary Scheffer et de son neveu l’écrivain Ernest Renan. Transformé en musée, il présente des collections de souvenirs et d’objets d’art. Dans la maison principale, se trouvent des souvenirs de George Sand ; de l’autre côté de la cour, se trouve l’atelier d’Ary Scheffer.
Visite guidée
© Musée de la vie romantique-Paris Musées-IP3 PRESS
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