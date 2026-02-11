Trophée des Petits Champions Patinoire René-Froger Briançon

Trophée des Petits Champions

Patinoire René-Froger 37 Rue Georges Bermond-Gonnet Briançon Hautes-Alpes

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

2026-04-17

Le plus grand rassemblement de hockey mineur d’Europe.

Patinoire René-Froger 37 Rue Georges Bermond-Gonnet Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 92 24 98 98 contact@serrechevalier.fr

English : Little Champions Trophy

The largest minor hockey gathering in Europe.

