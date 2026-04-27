TROPHÉE DU PARC MARIN RIMAGE RACING Banyuls-sur-Mer
TROPHÉE DU PARC MARIN RIMAGE RACING Banyuls-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Banyuls-sur-Mer
TROPHÉE DU PARC MARIN RIMAGE RACING
Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Participez à des week-ends de printemps uniques en Méditerranée. Venez célébrer la voile et notre patrimoine marin.
Régate, randonnée, vire-vire, initiations, conférence.
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Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 94 09 83
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English :
Take part in unique spring weekends in the Mediterranean. Come and celebrate sailing and our marine heritage.
Regattas, hikes, tacking, introductory courses, conferences.
L’événement TROPHÉE DU PARC MARIN RIMAGE RACING Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE BANYULS SUR MER
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