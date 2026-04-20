Trophée OK Golf de Cholet Cholet
Trophée OK Golf de Cholet Cholet dimanche 17 mai 2026.
Cholet
Trophée OK
Golf de Cholet Allée du Chêne Landry Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-17
2ème Trophée Golf en mémoire de Oussama Kouche au profit des enfants du Liban. Déjeuner Oriental ouvert à tous (golfeurs ou non-golfeurs) .
Golf de Cholet Allée du Chêne Landry Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 76 34 03 libamifrance49@gmail.com
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English :
L’événement Trophée OK Cholet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais
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