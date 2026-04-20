Trophée OK Golf de Cholet Cholet

Cholet

Trophée OK

Golf de Cholet Allée du Chêne Landry Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

2ème Trophée Golf en mémoire de Oussama Kouche au profit des enfants du Liban. Déjeuner Oriental ouvert à tous (golfeurs ou non-golfeurs) .

Golf de Cholet Allée du Chêne Landry Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 76 34 03 libamifrance49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trophée OK Cholet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais