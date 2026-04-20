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Trophée OK Golf de Cholet Cholet

Trophée OK Golf de Cholet Cholet dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Golf de Cholet

Adresse : Allée du Chêne Landry

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 25 25

Cholet

Trophée OK

Golf de Cholet Allée du Chêne Landry Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :
2026-05-17

2ème Trophée Golf en mémoire de Oussama Kouche au profit des enfants du Liban. Déjeuner Oriental ouvert à tous (golfeurs ou non-golfeurs)   .

Golf de Cholet Allée du Chêne Landry Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 76 34 03  libamifrance49@gmail.com

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English :

L’événement Trophée OK Cholet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais

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