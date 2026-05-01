Trophée Tri Martolod Zone de Colguen Concarneau
Trophée Tri Martolod Zone de Colguen Concarneau samedi 23 mai 2026.
Concarneau
Trophée Tri Martolod
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une soirée dédiée à la cornemuse
Concours de solistes de cornemuse (répertoires écossais, bretons et irlandais)
Animations musicales avec le Pipe Band Bro Konk Kerne et des sonneurs du Bagad Bro Konk Kerne
Bar et food truck sur place
Entrée libre
Organisé par le Bagad Bro Konk Kerne dans le cadre de la Fête de la Bretagne, en partenariat avec la Brasserie Tri Martolod .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 48 51 66 42
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English : Trophée Tri Martolod
L’événement Trophée Tri Martolod Concarneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA
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