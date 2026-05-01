Trophée Tri Martolod Zone de Colguen Concarneau

Concarneau

Trophée Tri Martolod

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée dédiée à la cornemuse

Concours de solistes de cornemuse (répertoires écossais, bretons et irlandais)

Animations musicales avec le Pipe Band Bro Konk Kerne et des sonneurs du Bagad Bro Konk Kerne

Bar et food truck sur place

Entrée libre

Organisé par le Bagad Bro Konk Kerne dans le cadre de la Fête de la Bretagne, en partenariat avec la Brasserie Tri Martolod .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 48 51 66 42

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English : Trophée Tri Martolod

L’événement Trophée Tri Martolod Concarneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA