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Trophée Tri Martolod Zone de Colguen Concarneau

Trophée Tri Martolod Zone de Colguen Concarneau samedi 23 mai 2026.

Lieu : Zone de Colguen

Adresse : Brasserie Tri Martolod

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Concarneau

Trophée Tri Martolod

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Une soirée dédiée à la cornemuse
Concours de solistes de cornemuse (répertoires écossais, bretons et irlandais)
Animations musicales avec le Pipe Band Bro Konk Kerne et des sonneurs du Bagad Bro Konk Kerne
Bar et food truck sur place
Entrée libre
Organisé par le Bagad Bro Konk Kerne dans le cadre de la Fête de la Bretagne, en partenariat avec la Brasserie Tri Martolod   .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 48 51 66 42 

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English : Trophée Tri Martolod

L’événement Trophée Tri Martolod Concarneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA

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