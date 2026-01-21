Trophées de France Danses latines et standards rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice

Trophées de France Danses latines et standards

rue du Pré de Foire Gymnase du Lycée Bourg-Saint-Maurice Savoie

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

2026-05-09

L’ADST organise les Trophées de France de Danse 2026 à Bourg Saint Maurice.

9h > Début des compétitions

19h30 > Finales du samedi et danse public

Buvette et Food Truck sur place

English :

ADST organizes the Trophées de France de Danse 2026 in Bourg Saint Maurice.

9am > Start of competitions

7.30pm > Saturday finals and public dance

Refreshment bar and Food Truck on site

