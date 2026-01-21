Trophées de France Danses latines et standards rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice
Trophées de France Danses latines et standards rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice samedi 9 mai 2026.
Trophées de France Danses latines et standards
rue du Pré de Foire Gymnase du Lycée Bourg-Saint-Maurice Savoie
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
2026-05-09
L’ADST organise les Trophées de France de Danse 2026 à Bourg Saint Maurice.
9h > Début des compétitions
19h30 > Finales du samedi et danse public
Buvette et Food Truck sur place
rue du Pré de Foire Gymnase du Lycée Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 07 89 adstlandry@netcourrier.com
English :
ADST organizes the Trophées de France de Danse 2026 in Bourg Saint Maurice.
9am > Start of competitions
7.30pm > Saturday finals and public dance
Refreshment bar and Food Truck on site
