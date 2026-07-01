Trophées Grand Est, Metz, Metz

Informations pratiques

Trophées Grand Est Samedi 14 novembre, 08h00 Metz Moselle

Candidatures ouvertes du 25 mai au 31 août 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T08:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T08:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:00:00+01:00

Les Trophées Grand Est Associations et Bénévolat 2026 ont vocation à mettre en lumière le rôle essentiel des associations et des bénévoles, engagés au quotidien au plus près des citoyens, dans des domaines aussi variés que le social, la santé, la culture, le sport, l’environnement, l’insertion ou encore l’éducation.

Deux dispositifs sont ouverts cette année :

– les Trophées Grand Est Associations, qui récompenseront 10 associations autour de 5 thématiques, avec une dotation de 1 500 € par lauréat

– les Trophées Grand Est du Bénévolat, qui distingueront 10 bénévoles pour leur engagement remarquable.

! Les candidatures sont ouvertes du 25 mai au 31 août 2026.

La remise des prix aura lieu le 14 novembre 2026 à Metz, lors de la Journée Grand Est des Associations et Bénévoles.

Metz Metz Metz Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.maregiondemain.fr/projects »}]

La Région Grand Est et l’Union des Mouvements Associatifs Grand Est, en partenariat avec la Fondation de France Grand Est lancent l’édition 2026 des Trophées Grand Est Associations et Bénévolat.