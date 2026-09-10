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Trouille et citrouilles (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
samedi 31 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 14:00 – 17:00
Gratuit : non Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit). En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
À minuit, les citrouilles se transforment en monstres ! À partir de la citrouille du tableau de Jean Hélion, imagine et dessine une créature effrayante. Et c’est encore mieux si tu viens déguisé au musée !Atelier en continu de 14h à 17h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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