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Trouille et citrouilles (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

samedi 31 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Trouille et citrouilles (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans réservation, accessible sur présentation d'un billet d'entrée (9€/4€/gratuit).

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 14:00 – 17:00
Gratuit : non Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit). En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

À minuit, les citrouilles se transforment en monstres ! À partir de la citrouille du tableau de Jean Hélion, imagine et dessine une créature effrayante. Et c’est encore mieux si tu viens déguisé au musée !Atelier en continu de 14h à 17h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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